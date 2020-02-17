Перевозки городской электричкой выросли в Ростове-на-Дону на 13% в 2019 году

/Транспорт/

В 2019 году пассажиропоток во внутригородских поездах вырос на 13%, достигнув 166 тыс. человек.

По сравнению с 2018 годом число перевезенных пассажиров в городской электричке увеличилось в полтора раза. Напомним, что проект «Городская электричка» реализуется ОАО «РЖД» совместно с Правительством Ростовской области с марта 2016 года. В настоящее время пять маршрутов Ростовской городской электрички охватывают 18 остановочных пунктов. В ходе реализации проекта наблюдается устойчивая тенденция роста перевезенных пассажиров. В текущем году продолжится развитие проекта. В частности, планируется реконструкция пассажирских платформ на остановочных пунктах Октября и Микояна. На эти цели ОАО «РЖД» направит 100 млн рублей.

Источник: Пресс-служба СКЖД