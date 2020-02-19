Лучших сотрудников транспортной полиции города-героя чествовали в Новороссийске

/Транспорт/

Сотрудников Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте в День транспортной полиции чествовали в городе-герое Новороссийске.

Почётные грамоты, благодарности от руководства МВД России, ГУТ МВД России и УТ МВД России по ЮФО, памятные медали и очередные звания лучшим сотрудникам подразделения вручал начальник Новороссийского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Олег Абрамов, председатель городской Думы Александр Шаталов, заместитель главы Администрации МО город-герой Новороссийск Александр Яменсков.

Обращаясь к личному составу, Олег Абрамов отметил, что вот уже более века транспортная полиция России охраняет покой граждан. В 2019 году на территории оперативного обслуживания Новороссийского ЛО МВД России на транспорте – на железнодорожных вокзалах Новороссийска и Крымска, морских вокзалах и аэропорту Геленджик транспортными полицейскими не допущено ни одного тяжкого преступления. И все это, благодаря ежедневной слаженной работе подразделений и сделанному упору на профилактику преступлений и правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры. Также было отмечено, что во взаимодействии с другими правоохранительными органами на должном уровне проведён ряд городских, краевых и всероссийских общественно-политических массовых мероприятий. Неоднократно личный состав Новороссийского ЛО МВД России на транспорте нёс службу в г.Сочи во время проведения мероприятий международного масштаба.

За неоценимый вклад в воспитание молодого поколения стражей порядка, слова особой благодарности звучали в адрес ветеранов ведомства. Погибших при исполнении служебного долга боевых товарищей присутствующие почтили минутой молчания. В завершении выступления, руководитель пожелал личному составу здоровья, успехов в службе и новых звезд на погонах.

Поздравить транспортных полицейских с профессиональным праздником в этот день пришли многочисленные гости - представители силовых структур, казачества, портовых и градообразующих предприятий.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте