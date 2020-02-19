Меры безопасности усилены на железнодорожных переездах Северо- Кавказской магистрали

/Транспорт/

В январе 2020 года в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий совместно с сотрудниками ГИБДД организовано 20 рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды.

Дежурные по переездам зарегистрировали 53 нарушения правил дорожного движения. В отношении 20 водителей сотрудниками ГИБДД приняты меры административного воздействия, включая штрафы. Также усилена профилактическая работы по соблюдению правил дорожного движения на железнодорожных переездах среди водителей автотранспортных предприятий. Совместно с сотрудниками ГИБДД работники дистанций пути Северо-Кавказской железной дороги провели в автохозяйствах около 1 тыс. профилактических мероприятий и бесед, в которых приняли участие более 2,6 тыс. водителей. На переездах водителям в ходе рейдов раздали 5 тыс. памяток с напоминанием правил проезда через переезды. В январе 2020 года дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Северо-Кавказской магистрали не зафиксировано. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года произошло 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги