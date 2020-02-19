/Транспорт/

Меры безопасности усилены на железнодорожных переездах Северо- Кавказской магистрали

В январе 2020 года в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий совместно с сотрудниками ГИБДД организовано 20 рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды.
Дежурные по переездам зарегистрировали 53 нарушения правил дорожного движения. В отношении 20 водителей сотрудниками ГИБДД приняты меры административного воздействия, включая штрафы. Также усилена профилактическая работы по соблюдению правил дорожного движения на железнодорожных переездах среди водителей автотранспортных предприятий. Совместно с сотрудниками ГИБДД работники дистанций пути Северо-Кавказской железной дороги провели в автохозяйствах около 1 тыс. профилактических мероприятий и бесед, в которых приняли участие более 2,6 тыс. водителей. На переездах водителям в ходе рейдов раздали 5 тыс. памяток с напоминанием правил проезда через переезды. В январе 2020 года дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Северо-Кавказской магистрали не зафиксировано. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года произошло 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Добавить комментарий

Последние новости

Прокурор Приморско-Ахтарского района принял участие в открытии «Детско-юношеской спортивной школы» г. Приморско-Ахтарска

В Сочи к реальному сроку лишения свободы осужден застройщик

Танкисты и мотострелки объединений ЮВО соревнуются на полигоне Прудбой под Волгоградом

На Кубани истребители ЮВО провели перехват условного нарушителя воздушного пространства России

В Ростове-на-Дону военнослужащие ЮВО приняли участие в богослужении перед Главной иконой МТО ВС РФ

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!