Капитан судна привлечен к ответственности в виде штрафа за нарушение режима Государственной границы Российской Федерации

/Транспорт/

Судно «KORNELIA» (флаг Либерия) при следовании от Государственной границы Российской Федерации в порт города Новороссийск допустило заход во временно опасный для плавания район.

При этом, капитан судна был заранее проинформировано о запрете (навигационном предупреждении на прибрежные районы), переданном ему в автоматическом режиме посредством системы «NAVTEX».

Таким образом, отсутствие должной осмотрительности и внимательности капитана судна привело к нарушению пункта «б» части 8 статьи 9 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 года № 4730-1

«О Государственной границе Российской Федерации».

За нарушение режима Государственной границы Российской Федерации капитан судна привлечен к административной ответственности.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю