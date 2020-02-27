ГИБДД Новосибирска и волонтеры «Балтики» напомнили автолюбителям о несовместимости вождения и алкоголя

/Транспорт/

21 февраля сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска вместе с волонтерами новосибирского филиала пивоваренной компании «Балтика» организовали профилактические рейды против нетрезвого вождения: организаторы поздравили новосибирских автомобилистов с предстоящими праздниками и напомнили о том, что алкоголь и управление автомобилем несовместимы.

Согласно статистике, в праздничные дни ГИБДД традиционно фиксирует рост нарушений, связанных с вождением в состоянии алкогольного опьянения. В преддверии грядущих праздников Госавтоинспекция города и волонтеры филиала пивоваренной компании «Балтика» в Новосибирске провели профилактическое мероприятие, направленное на профилактику нетрезвого вождения. В этот день сотрудники Госавтоинспекции вышли на площадь Вокзала Главного — традиционную точку концентрации автомобилей и общественного транспорта, чтобы напомнить профессиональным водителям и автомобилистам города о недопустимости вождения в нетрезвом состоянии.

В ходе мероприятия госавтоинспекторы проводили профилактические беседы и вручали памятки в праздничной стилистике о правилах поведения на дороге, а волонтеры «Балтики» преподносили памятные сувениры с символикой акции «Трезвость ЗА рулём».

Ирина Кетова, капитан полиции, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД города Новосибирска: «Наша задача — сделать предстоящие праздники безопасными для всех участников дорожного движения, обратить внимание новосибирцев на категорический запрет управления любым транспортным средством в нетрезвом состоянии и поддержать автолюбителей в их ответственном поведении на дороге. К сожалению, самая частая причина нарушения законов — это их банальное несоблюдение. Поэтому так важна агитационная работа: популяризация трезвого вождения, информирование водителей и проведение подобных профилактических мероприятий. Здорово, что всё больше людей и компаний включаются в нашу работу, пропагандируя ценности ответственного потребления. Мы с готовностью объединяем усилия с компаниями, которые их культивируют, такими как «Балтика»!»

Елена Криволапова, директор завода «Балтика-Новосибирск»: «Мы варим вкусное и качественное пиво, и хотим, чтобы этот напиток был частью счастливых событий горожан. Чтобы ваши праздники не были омрачены, важно помнить, что хоть пиво и слабоалкогольный напиток, его нельзя потреблять, если предстоит сесть за руль. Мы уверены, что алкоголь и вождение автомобиля несовместимы. Проект компании «Трезвость ЗА рулём» нацелен на то, чтобы сформировать представление о недопустимости потребления алкоголя за рулем, и исключить случаи нетрезвого вождения. Поэтому призываем потребителей ответственно относиться к потреблению алкоголя и всегда делать осознанный выбор».

«НОЛЬ безответственного потребления» — одна из долгосрочных стратегических целей программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» Carlsberg Group, частью которой является «Балтика». На всех рынках, где Carlsberg Group ведет деятельность, предпринимается максимум усилий для профилактики продажи алкоголя несовершеннолетними, предупреждения нетрезвого вождения и чрезмерного потребления алкоголя.

Тамара Соболевская

Источник: предложи новость