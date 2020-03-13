"Аэрофлот" продлевает сроки возврата билетов на закрытые в связи с COVID-19 рейсы

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"Аэрофлот" в связи с увеличением числа обращений в контакт-центр для возврата и перебронирования билетов на отмененные из-за коронавируса рейсы продлевает сроки этих процедур.

"Для пассажиров, вылет которых был запланирован до 20 марта 2020 года включительно, возврат и перебронирование осуществляется без штрафных санкций в любой день до 30 апреля 2020 года. Для пассажиров, вылет которых был запланирован после 21 марта, обмен или возврат билетов без штрафов возможен в течение всего срока действия билета", — говорится в сообщении компании.

Как уточняется, речь идет о рейсах в города Китая, Южной Кореи, Ирана, Израиля, Италии, Германии, Франции и Испании.

"В связи с большим количеством обращений в настоящий момент время ожидания соединения с оператором контакт-центра существенно выше обычного. С учетом установленных увеличенных сроков переоформления и возврата, "Аэрофлот" убедительно просит пассажиров в ближайшие дни по возможности отложить обращения в контакт-центр по несрочным вопросам возврата средств и изменений бронирования", — сказано в сообщении.

Для сокращения времени обслуживания при обращении в контакт-центр компания просит пассажиров быть готовыми назвать код бронирования или номер билета и фамилии пассажиров.

Из-за ситуации с коронавирусом в мире РФ в феврале-марте ввела ряд ограничений авиасообщения с Китаем, Южной Кореей, Ираном, Италией, Испанией, Германией, Францией. При этом для "Аэрофлота" в каждом случае делалось исключение: его рейсы либо сохранялись, либо частично ограничивались. Сам "Аэрофлот" из-за падения спроса на перелеты в ту или иную страну самостоятельно отменил ряд рейсов.

Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/67515/.htm