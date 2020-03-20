Симферополь и Керчь свяжет ежедневное железнодорожное сообщение Столицу Республики Крым и Керчь свяжет регулярный железнодорожный маршрут

/Транспорт/

Комфортабельные электропоезда с апреля начнут курсировать между городами на полуострове. Составы будут выполнять по два рейса (утром – туда, днем – обратно) ежедневно с понедельника по четверг и по четыре рейса (утром и днем – туда, днем и вечером – обратно) в пятницу, выходные и праздничные дни.

С остановками на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово. Утренние экспрессы проследуют из Симферополя до Керчи без остановки в Феодосии. Дорога займет 5 часов 35 минут. На маршруте составов, следующих в обратном направлении, - станция Феодосия. В этом случае время в пути до конечной станции Симферополь составит 6 часов 45 минут. Стоимость проезда – около 500 рублей. Продажи билетов откроются заблаговременно во всех железнодорожных кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильном приложении «В путь», а также на официальном сайте перевозчика – Южной пригородной пассажирской компании ug-ppk.ru.

Южная пригородная пассажирская компания начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети – семь направлений: Керчь-Анапа, Симферополь – Севастополь, Симферополь – Евпатория, Симферополь – Соленое озеро, Джанкой – Керчь, Керчь – Феодосия, Феодосия – Армянск. С начала года ЮППК перевезено более 500 тысяч пассажиров.

Источник: Пресс-служба ЮППК