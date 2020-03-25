Цифровой сервис холдинга "РЖД" позволяет оформлять грузовые перевозки удаленно

/Транспорт/

Внедренные холдингом "РЖД" цифровые сервисы позволяют грузоотправителям оформлять перевозки онлайн. Удаленное ведение бизнеса обеспечивает цифровая платформа "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП).

Она позволяет клиентам дистанционно, без визита в офис, заказать через Интернет перевозку грузов – как с предоставлением вагона, так и без, а также воспользоваться другими транспортными и сопутствующими услугами. Все необходимые документы и отчеты формируется в личном кабинете клиента.

В течение 2020 года отмечается рост интереса к сервисам цифровой платформы со стороны потенциальных клиентов-грузоотправителей.

23 марта 2020 года на ЭТП ГП был зарегистрирован пятитысячный пользователь.

Электронная торговая площадка "Грузовые перевозки" запущена в 2017 году. Она была разработана ОАО "РЖД" в рамках программы "Цифровая железная дорога". ЭТП ГП – это уникальный сервис, который позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников через Интернет и оплатить ее через личный кабинет клиента.

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"