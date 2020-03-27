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В Новороссийске сокращен график движения пассажирского транспорта

В МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска» просят сохранять спокойствие. Данная мера носит временный характер.

В условиях сложившейся ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и вынужденного массового карантина населения, по причине резкого снижения пассажиропотока с 25 марта 2020 года ежедневный выпуск муниципального пассажирского транспорта в Новороссийске сокращён на 1-2 единицы на каждом маршруте, графики и интервалы движения оптимизированы на срок до восстановления потребности работы транспорта в прежнем режиме.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск

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Категория: Новости / Транспорт

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