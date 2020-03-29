В Сочи прибыли два самолёта из Армении и Финляндии с россиянами на борту

/Транспорт/

Большинство из прибывших именно сочинцы или граждане, имеющие собственное жильё на курорте.

Замер температуры каждого пассажира и визуальный осмотр медиками был осуществлён ещё в воздухе, а затем в аэропорту курорта. На десятые сутки прибывания в Сочи каждый из вновь прибывших сдаст тест на коронавирус.

После тщательного медицинского осмотра местных жителей отправили на двухнедельную самоизоляцию по домам, вручив уведомление Роспотребнадзора о необходимости соблюдения законодательства в сфере противовирусной безопасности и установленного для них режима самоизоляции.

Часть пассажиров, вернувшихся из-за границы и не имеющих жилья в Сочи, поместили в обсерватор, где они проведут 14 дней на карантине. Людей обеспечили всем необходимым, в том числе трехразовым питанием. Из 74 человек , прибывавших накануне на двух рейсах, в изоляцию в обсерваторе отправились 34 пассажира. Обсерватор охраняется Росгвардией, в нем круглосуточно дежурят сотрудники Роспотребнадзора и медики.

Сейчас международные рейсы работают только на возвращение россиян на Родину. В марте прибытие новых бортов из-за границы с соотечественниками в Сочи не ожидается.

Источник: Пресс-служба администрации города-курорта Сочи