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Самолет «Аэрофлота» с отказавшим левым двигателем благополучно приземлился в «Шереметьево»

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» с отказавшим левым двигателем приземлился в аэропорту «Шереметьево» в Москве в штатном режиме.

Об этом стало известно Федеральному агентству новостей. Лайнер следовал в столицу России из Сочи.

Источник: https://riafan.ru/1263245-samolet-aeroflota-s-otkazavshim-levym-dvigatelem-blagopoluchno-prizemlilsya-v-sheremetevo?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link

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Категория: Новости / Транспорт

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