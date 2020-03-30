Авито поддержит автодилеров: новая система скидок и бонусов для профессиональных продавцов транспорта

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30 марта 2020 года Авито Авто запустила систему скидок и бонусов для профессиональных продавцов транспорта из всех регионов России.

Иван Гуз, управляющий директор Авито Авто, подчеркнул: «Мы внимательно следим за развитием ситуации и стремимся оказать поддержку нашим клиентам — в этот непростой период для нас особенно важно оставаться надежными партнерами. Авито Авто — крупнейшая в России площадка по продаже транспорта самых разных категорий. Лидерство в сегменте накладывает на нас ответственность за его будущее, и развитие рынка транспортных средств в России является для Авито стратегической целью».

Новая система скидок и бонусов действительна для всех категорий Авито Авто — «Легковые автомобили», «Грузовики и спецтехника», «Мотоциклы и мототехника», «Водный транспорт» — и заключаются в следующем:

Все профессиональные продавцы в этих категориях получат скидку 25% на тарифы и подписки, продлённые или впервые оформленные в период с 30 марта по 30 апреля.

Профессиональные продавцы получат дополнительные бонусы в размере 25% от полной стоимости уже оплаченного ими тарифа или подписки, если сохранят в полном объеме свои объявления на Авито во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года. Бонусы будут начислены в следующей период действия тарифа или подписки, их можно будет потратить на продвижение объявлений. Сохранение объема объявлений поможет обеспечить покупателям возможность выбора, а также реализовать отложенный спрос.

Нововведения призваны поддержать автомобильный рынок в период, когда дилерские центры и профессиональные продавцы транспортных средств находятся в режиме ограниченной или удаленной работы.

Источник: https://support.avito.ru/articles/1417