Бесперебойная доставка социально значимых грузов осуществляется на Северо-Кавказской железной дороге

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В условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в России ОАО «РЖД» прилагаются все необходимые усилия для обеспечения своевременной и бесперебойной доставки продовольствия в разные регионы страны.

Так, только с начала марта из Краснодарского края в другие субъекты Российской Федерации было отправлено более 300 тонн подсолнечного масла, порядка 6,5 тыс. тонн риса и 42 тыс. тонн сахара (в том числе более 11 тыс. тонн – в Приволжский федеральный округ).

Из Ростовской области в Дальневосточный федеральный округ перевезено 270 тонн подсолнечного масла, с территории Ставрополья – 1,5 тыс. тонн овощных консервов, 100 тонн макаронных изделий и свыше 1 тыс. тонн муки. Еще более 1 тыс. тонн крупы отправлено со станций СКЖД в Уральский и Сибирский федеральные округа.

При этом ОАО «РЖД» предлагает своим клиентам воспользоваться новыми возможностями по ускоренной доставке грузов.

Так, на минувшей неделе стартовал проект по перевозке скоропортящихся грузов ускоренными контейнерными поездами. Первый состав из 20 вагонов с продукцией одного из ведущих российских производителей и лидера среди отечественных экспортеров мяса птицы был отправлен из Невинномысска в Новороссийск. Таким образом, транспортировка товаров между регионами осуществляется практически со скоростью пассажирского поезда.

Напомним, что на дороге действуют Центры продажи услуг холдинга «РЖД». Обращения клиентов по вопросам организации перевозок грузов принимаются через единый федеральный номер 8-800-755-0000, а также через Центры продаж услуг в Ростове-на-Дону (тел. 8-863-259-45-48, 8-863-259-45-62), в Краснодаре (тел. 88612148046) и в Минеральных Водах (8-87922-4-76-14, 8-87922-4-83-05).

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"