Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении карантина на территории Краснодарского края

/Транспорт/

Мера вводится для недопущения распространения коронавирусной инфекции. С 18.00 31 марта по 5 апреля 2020 года жителям запрещено покидать места проживания, пребывания.

Исключения составляют случаи обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Также разрешено посещение работы. Речь идет о предприятиях, включенных в единый краевой реестр, которые будут продолжать функционировать.

Жители смогут посещать ближайшие пункты продажи товаров и предоставления услуг, деятельность которых не ограничена в связи с 129 постановлением главы региона.

Разрешено покидать места пребывания для ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными людьми и людьми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, доставлять товары первой необходимости гражданам старше 65 лет, а так же жителям, имеющим серьезные проблемы со здоровьем.

Разрешено выносить бытовой мусор до ближайшего места накопления отходов, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

До 5 апреля вводится запрет транзитного проезда транспорта по территориям населенных пунктов Краснодарского края. Исключение – если иные пути проезда отсутствуют.

Запрещено перемещаться на автомобилях. Воспользоваться личным транспортом можно только в случае обращения за экстренной медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью. Второе исключение – если житель края добирается на предприятие, включенное в единый краевой реестр.

Как отмечалось ранее, карантин может быть продлен в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.