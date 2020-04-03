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Волонтерский отряд для оказания помощи пенсионерам-железнодорожникам создан на СКЖД

На Северо-Кавказской железной дороге создан волонтерский отряд для оказания помощи одиноким ветеранам-железнодорожникам, находящимся в самоизоляции после введения противоэпидемических мер на Юге России.

 

В настоящее время в отряд входит около 100 молодых железнодорожников. Ранее все они прошли он-лайн курс по оказанию помощи пожилым людям и получили соответствующие сертификаты.

Добровольцы уже приступили к работе в десятках населенных пунктов Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Они покупают пенсионерам продукты питания и медицинские препараты, оплачивают счета за услуги ЖКХ.

При этом соблюдаются максимальные меры безопасности. Добровольцы надевают медицинские маски и перчатки, не заходят в квартиры, а оставляют пакеты со всем необходимым у дверей.

В настоящее время многие пенсионеры железнодорожного транспорта уже высказали пожелание воспользоваться услугами волонтеров СКЖД.

На дороге работает колл-центр для приема заявок в рамках акции взаимопомощи неработающим пенсионерам ОАО «РЖД», находящимся в самоизоляции.

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Транспорт

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