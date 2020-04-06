Перевозки пассажиров на СКЖД в марте снизились на 13,3%

/Транспорт/

В марте 2020 года в границах Северо-Кавказской железной дороги отправлено около 2,2 млн пассажиров (-13,3% к марту 2019 года), из них в дальнем следовании перевезено 495 тыс. пассажиров (-30%), в пригородном сообщении – около 1,7 млн пассажиров (-7,1%).

Пассажирооборот на СКЖД в марте 2020 года снизился на 30% к уровню прошлого года и составил 367,9 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в феврале составил 56,1 млн пасс-км (-11,8%), в дальнем следовании – 311,8 млн пасс-км (-32 %).

В январе-марте 2020 года перевезено порядка 6,8 млн пассажиров, что на 2,4% меньше, чем за три месяца 2019 года. Из них в пригородном сообщении отправлено более 5 млн пассажиров (+1,5%), в дальнем следовании – свыше 1,8 млн (-22%).

Пассажирооборот в январе-марте 2020 года составил около 1, 3 млрд пасс-км, что на 4% меньше, чем в январе-марте 2019 года, в том числе в пригородном сообщении – 175,6 млн пасс-км (-0,4%), в дальнем следовании – более 1,2 млрд пасс-км (-4,1%).

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"