Бесперебойная отправка продовольственных грузов обеспечена на Северо- Кавказской железной дороге

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В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки Северо- Кавказская железная дорога принимает все необходимые меры для бесперебойной доставки продовольственных грузов.

С начала апреля в разные регионы России со станций СКЖД отправлено 7,8 тыс. тонн сахара и 4,6 тыс. тонн муки. Перевезено порядка 9 тыс. тонн растительного масла, овощных консервов, маргарина, минеральной воды, овощного пюре, томатной пасты и кондитерских изделий.

Наряду с этим обеспечена доставка грузов, необходимых для профилактики инфекционных заболеваний. Так, из Ставропольского края за первую неделю текущего месяца отправлено около 2 тонн антисептиков и 42 тонны моющих средств.

В Северо-Кавказском центре фирменного транспортного обслуживания отмечают, что в сложившейся обстановке основное внимание уделяется оперативному реагированию на обращения клиентов компании.

В последнее время количество таких обращений увеличилось на 10%. Большинство из них касается вопросов, связанных с организацией взаимодействия с органами госконтроля, отправкой экспортных грузов, а также стоимостью перевозки продовольственных грузов и товаров первой необходимости.

Напомним, что ранее ОАО «РЖД» были установлены понижающие коэффициенты на внутрироссийские перевозки широкого спектра грузов, в том числе зерновых культур и семян, муки и круп, макаронных и кондитерских изделий, сахара, соли, овощей, фруктов и соков, изделий текстильной и бумажной промышленности в универсальных крытых вагонах сборными повагонными отправками, состоящими из грузов 2 и 3 тарифного класса и на порожний пробег вагонов после выгрузки под погрузку непосредственно из-под таких перевозок.

Для быстрого реагирования на проблемные ситуации и сбора предложений от участников транспортного рынка организована отдельная горячая линия для грузоотправителей по телефону 8-800-755-00-00.

Источник: www.skzd.ezd.ru