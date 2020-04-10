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Движение через железнодорожный переезд в станице Старонижестеблиевская будет закрыто 12-13 апреля

В связи с проведением плановых ремонтных работ движение через железнодорожный переезд в станице Старонижестеблиевская (станция Ангелинская) в Красноармейском районе Краснодарского края будет закрыто 12 апреля с 9:00 до 17:00 и 13 апреля с 8:30 до 17:30.

Просим водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами.

Источник: http://skzd.rzd.ru

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Категория: Новости / Транспорт

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