Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь–февраль 2020 года составил 22,6 млн тонн
Основные драйверы
Увеличение объемов перевалки нефти на 1 073 тыс. тонн на фоне роста грузооборота данного сырья в портах РФ.
Наливные грузы
В январе-феврале 2020 года перевалка наливных грузов на терминалах Группы НМТП выросла на 7,6%, или 1 318 тыс. тонн, относительно результата аналогичного периода 2019 года и составила 18 663 тыс. тонн.
Структура грузооборота наливных грузов Группы НМТП за январь–февраль 2020/2019 гг.
Перевалка сырой нефти за 2 месяца 2020 г. по сравнению с результатом аналогичного периода 2019 г. увеличилась до 11 602 тыс. тонн (на 10,2%, или 1 073 тыс. тонн), нефтепродуктов – до 6 867 тыс. тонн (на 3,1%, или 206 тыс. тонн).
Объем перевалки растительных масел увеличился на 74,7%, до 81 тыс. тонн.
Грузооборот жидких удобрений (КАС) составил 113 тыс. тонн, что немного выше результата за аналогичный период 2019 года (+5%).
Доля Группы НМТП в грузообороте наливных грузов (по основной номенклатуре) среди портов России за январь-февраль 2020/2019 гг.
Навалочные грузы
В январе-феврале 2020 года перевалка навалочных грузов на терминалах Группы НМТП увеличилась на 17,8%, или 171 тыс. тонн, относительно аналогичного периода прошлого года и составила 1 133 тыс. тонн.
Структура грузооборота навалочных грузов Группы НМТП за январь- февраль 12 месяцев 2020/2019 гг.
Объем перевалки железорудного сырья вырос на 70,7%, или 308 тыс. тонн, до 743 тыс. тонн. Грузооборот угля (241 тыс. тонн) остался на уровне близком к результату 2 месяцев 2019 года (244 тыс. тонн).
Перевалка химических грузов увеличилась на 5 тыс. тонн (+3,6%). Объем перевалки сахара-сырца составил 5 тыс. тонн. Снижение вызвано ростом экспорта свекловичного сахара из РФ в азиатские страны СНГ на фоне:
-высокой биржевой цены сахара-сырца;
-низкой стоимости российского свекловичного сахара на внутреннем рынке
Доля Группы НМТП в грузообороте рудных грузов среди портов России за январь-февраль 2020/2019 гг. (по данным АСОП)
Генеральные грузы
В январе-феврале 2020 года перевалка генеральных грузов на терминалах Группы НМТП снизилась на 25,2%, или 659 тыс. тонн, относительно января–февраля прошлого года и составила 1 955 тыс. тонн.
Структура грузооборота генеральных грузов Группы НМТП за январь-февраль 2020/2019 гг.
В основном уменьшение объемов произошло из-за снижения грузооборота черных металлов и чугуна до 1 729 тыс. тонн (-28,5%), или 688 тыс. тонн, на фоне неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков в сегменте готовой продукции.
Объемы перевалки цветных металлов достигли 184 тыс. тонн, увеличившись на 45 тыс. тонн (+32,7%) на фоне высокой активности на рынке алюминия.
Грузооборот лесных и скоропортящихся грузов составил 26 тыс. тонн и 17 тыс. тонн соответственно.
Доля Группы НМТП в грузообороте генеральных грузов (по основной номенклатуре) среди портов России за январь-февраль 2020/2019 гг.
Контейнерооборот:
Объем перевалки контейнеров через причалы Группы НМТП в январе-феврале 2020 года составил 795 тыс. тонн, или 86 тыс. TEU, что на 17,7% (в тоннах и в TEU) меньше объемов аналогичного периода 2019 года на фоне уменьшения объемов груженых импортных контейнеров.
Грузооборот контейнеров Группы НМТП за январь-февраль 2020/2019 гг.
Прочие грузы
В январе-феврале 2020 года объем перевалки прочих грузов на терминалах Группы НМТП составил 35 тыс. тонн, что выше уровня аналогичного периода 2019 года на 15 тыс. тонн.
Грузооборот Группы НМТП за январь–февраль 2020/2019 гг. (тыс. тонн)
|
|
январь–февраль
|
Изменение
|
2020 год
|
2019 год
|
тыс. т
|
%
|
Грузооборот, всего
|
22 581,194
|
21 907,063
|
674,131
|
3,08%
|
Наливные грузы, всего
|
18 663,227
|
17 344,898
|
1 318,329
|
7,60%
|
Сырая нефть
|
11 602,484
|
10 529,820
|
1 072,664
|
10,19%
|
Нефтепродукты
|
6 866,618
|
6 661,031
|
205,587
|
3,09%
|
КАС
|
112,826
|
107,500
|
5,326
|
4,95%
|
Масла
|
81,299
|
46,547
|
34,752
|
74,66%
|
Навалочные грузы, всего
|
1 132,745
|
961,559
|
171,186
|
17,80%
|
Железорудное сырье
|
743,174
|
435,390
|
307,783
|
70,69%
|
Другие рудные грузы
|
10,615
|
16,363
|
-5,748
|
-35,13%
|
Химические грузы
|
133,111
|
128,454
|
4,657
|
3,63%
|
Уголь
|
241,255
|
243,832
|
-2,577
|
-1,06%
|
Сахар и прочие
|
4,590
|
137,520
|
-132,929
|
-96,66%
|
Генеральные грузы,всего
|
1 955,497
|
2 614,681
|
-659,184
|
-25,21%
|
Черные металлы и чугун
|
1 729,293
|
2 417,448
|
-688,155
|
-28,47%
|
Лесные грузы
|
25,560
|
51,587
|
-26,027
|
-50,45%
|
Лесные грузы (тыс.куб.м)
|
46,472
|
93,794
|
-47,322
|
-50,45%
|
Цветные металлы
|
184,052
|
138,650
|
45,402
|
32,75%
|
Скоропортящиеся грузы
|
16,592
|
6,996
|
9,596
|
137,16%
|
Контейнеры
|
794,624
|
965,965
|
-171,341
|
-17,74%
|
Контейнеры
|
794,624
|
965,965
|
-171,341
|
-17,74%
|
Контейнеры (тыс.TEU)
|
86,463
|
105,102
|
-18,639
|
-17,73%
|
Прочие
|
35,101
|
19,960
|
15,140
|
75,85%
Источник: Пресс-служба предприятия