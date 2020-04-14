Количество грузов, отправленных в контейнерных поездах со станций СКЖД, выросло в первом квартале почти на треть

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Со станций Северо-Кавказской железной дороги в первом квартале 2020 года отправлено 123 контейнерных поезда, которые проследовали в 16 направлениях. Ими перевезено 60,7 тыс. тонн различных грузов, что на 32,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом по специализированному расписанию в 13 направлениях были отправлены 59 контейнерных поезда.

На Северо-Кавказской магистрали наблюдается стабильный рост объемов контейнерных перевозок. Грузоотправители все чаще делают свой выбор в их пользу, оценив такие преимущества, как универсальность при стыковке с другими видами транспорта, обеспечение сохранности груза и скорость перевалки.

В минувшем месяце на СКЖД открыт ряд новых направлений для контейнерных поездов.

Так, в конце марта на магистрали стартовал проект по ускоренной перевозке скоропортящихся грузов. Первый контейнерный поезд из 20 вагонов с замороженным мясом птицы, был отправлен по закольцованному маршруту Невинномысск – Новороссийск.

Путь из Невинномысска в порт Новороссийска контейнерный поезд преодолел 11 часов 47 минут, что по скорости сопоставимо с пассажирским поездом. Далее контейнеры отправили морским путем в страны Персидского залива и Китай.

Еще один регулярный контейнерный поезд впервые отправлен в минувшем месяце из Новороссийска на станцию Ростов-Товарный. Это позволило переключить с автотранспорта поток контейнеров с импортными товарами народного потребления.

Кроме того, запущен новый сервис, предполагающий еженедельную отправку из Новороссийска на станцию Ворсино (Калужская область) контейнерного поезда с импортными товарами.

С рядом грузоотправителей заключены договоры на организацию перевозок контейнерных поездов по расписанию, на новых направлениях: из Новороссийска в Сыктывкар (Республика Коми) и в Электроугли (Московская область).

С одним из крупных транспортных экспедиторов подписан договор на перевозку грузов в поездах, курсирующих по расписанию из Новороссийска в Стерлитамак (Башкортостан) и в Тобольск (Тюменская область).

В рамках развития экспортных контейнерных перевозок заключен договор на перевозку по расписанию в составе контейнерных поездов минеральных удобрений по маршруту Невинномысск – Новороссийск – Невинномысск. Запуск данного проекта запланирован в текущем месяце.

Ряд проектов, направленных на развитие контейнерных перевозок, реализован Северо-Кавказской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом.

Так, на грузовых дворах станций Ростов-Западный и Краснодар- Сортировочный организована перевалка специализированных контейнеров для перевозки рулонной листовой стали.

Разрабатывается технология формирования контейнерных поездов со станции Ростов-Западный в Новороссийск с ежемесячным объемом 400-500 крупнотоннажных контейнеров, а также для организации приема контейнерных поездов из Китая с полимерами.

Источник: https://skzd.rzd.ru/