Google! Ты не прав!

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Роскомнадзор направил в Google запрос с просьбой объяснить блокировку в YouTube обращения российского Президента в связи с коронавирусом, считает это проявлением цензуры.

«Руководству Google направлен запрос с требованием объяснить причины удаления с YouTube-канала телекомпании НТВ обращения Президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении.

«В запросе Роскомнадзора указано, что действия видеохостинга нарушают ч. 5 ст. 29 Конституции Российской Федерации о запрете в РФ цензуры», — отметили в ведомстве.

Источник: Телеграм