В профсоюзе подсчитали падение рынка такси

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Самоизоляция россиян и общее падение экономики привели к спаду рынка такси, рассказал радио Sputnik заместитель председателя межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков.

По его словам, большинству таксистов пришлось прекратить работу из-за снижения количества заказов, а тем, кто остались, приходится работать по 12 часов, чтобы заработать хоть что-то.

"Рынок такси в России просел на 80%. Количество заказов также упало на 80%. Все эти потуги по поводу курьерских услуг через такси, они не принесли желаемого результата. Там зарабатывает только агрегатор", - рассказал зампредседателя профсоюза.

Меры помощи таксистам от государства, по словам Андрея Попкова, на данный момент практически отсутствуют. В интервью радио Sputnik, он признался, что частично в этом виноваты сами таксисты, а частично - агрегаторы такси.

"Водителям пока никаких компенсаций не светит. К сожалению, таксомоторный бизнес за много лет не создал ни одного рабочего места в такси. Не было рабочих мест в такси, поскольку не было трудовых отношений. Была подмена, поскольку людей заставляли открывать ИП, либо просто сдавали в аренду машины физлицам, чтобы их не оформлять, как таксистов", - пояснил Андрей Попков.

Исправить ситуацию профсоюз "Таксист" рассчитывает с помощью президента. Андрей Попков рассказал, что их профсоюз направил Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать не владельцев таксопарков и агрегаторов такси, а простых водителей, которые остались без работы и без компенсаций.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/