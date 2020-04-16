Почта Банк вернет 5% за покупки на почте

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С 15 апреля Почта Банк запускает специальную акцию – начисление 5% кешбэка за оплату отправлений, товаров и услуг по картам в почтовых отделениях, а также онлайн - на сайте и в приложении Почты России.

Бонусы будут зачисляться на единый бонусный счет участника программы «Мультибонус», в дальнейшем клиент может по своему усмотрению конвертировать их в рубли (1:1) или использовать для покупок маркетплейсе Мультибонус или в приложении.

В акции участвуют карты, подключенные к объединенной программе лояльности «Мультибонус»: дебетовые и кредитные карты «Вездедоход», а также карты, выпускаемые к сберегательному счету. Максимальная сумма вознаграждения в месяц – 3000 бонусов. Акция действует до 31 марта 2021 года.

С 1 февраля этого года клиентам ВТБ и Почта Банка стала доступна объединенная программа лояльности «Мультибонус». Она позволяет клиентам обоих банков получать вознаграждения за все покупки по картам и затем либо переводить их в рубли, либо использовать для покупки товаров известных брендов, авиа- и ж/д билеты, бронирование гостиниц, аренду авто, билеты в кино и т.д. (более 15 тыс. доступных вознаграждений в каталоге). В программе также действует возможность доплаты за бонусные покупки рублями, кроме того, доступно повышенное начисление бонусов (до 14%) за покупки у партнеров программы «Мультибонус» – более 100 известных брендов и гипермаркетов.

В рамках программы «Мультибонус» бонусы начисляются за все покупки (до 2%), а за покупки в магазинах одежды и обуви, в ресторанах и кафе (включая фастфуд) – повышенные (до 6%). По картам Почта Банка к сберсчету также начисляются проценты на остаток (до 6% годовых), для пенсионеров действует кешбэк за покупки в аптеках, за ж/д билеты и на автозаправках, который начисляется также на единый бонусный счет, благодаря чему клиенты могут копить больше и быстрее. Карты «Вездедоход» подключаются к программе автоматически, а карта к сберсчету – в Почта Банк Онлайн или отделении банка.

«Объединенная программа «Мультибонус» - это уникальный для рынка проект по интеграции программ лояльности двух банков с единым маркетплейсом для покупки товаров и услуг за бонусные баллы и рубли. Наши клиенты уже успели оценить ее удобство и главное преимущество – возможность накапливать и по своему усмотрению распоряжаться бонусами от разных банков на единой платформе. На текущий момент программой активно пользуются более 1,5 млн наших клиентов, и эта цифра растет с каждым месяцем», - отметил член правления, клиентский директор Почта Банка Павел Тулубьев.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края АО «Почта России»