«РЖД» запустило бесплатный сервис по информированию грузоотправителей о доставке социальных грузов

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ОАО «РЖД» внедрило бесплатный сервис оперативного уведомления грузоотправителей о доставке жизненно важных грузов, получивший название «Ваш груз прибыл!».

Он разработан для бесперебойного обеспечения населения регионов России жизненно важной продукцией и социально значимыми грузами, среди которых – медицинские товары, антисептические и антибактериальные средства, средства диагностики, медицинское оборудование, продовольственные товары. Перевозки таких грузов находятся на особом контроле компании.

Сервис позволяет оперативно констатировать факт доставки получателю отгруженной по железной дороге продукции. В свою очередь, владелец груза, используя данный бесплатный сервис, будет уверен в доставке груза получателю.

Для активации сервиса владельцу социально-значимых грузов необходимо обратиться в штаб оперативной поддержки грузоотправитлей по телефону горячей линии 8 (800) 755-00-00, сообщив номер накладной на перевозку и адрес электронной почты, на который и будет выслано уведомление о прибытии груза.

Источник: Пресс-служба СКЖД