Около 65 тыс. тонн продовольственных грузов отправлено со станций Краснодарского региона в текущем месяце

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в Краснодарском регионе Северо-Кавказской железной дороги предпринимаются все необходимые меры для обеспечения своевременной доставки продовольствия в разные регионы страны.

Так, за две недели текущего месяца со станций Краснодарского регионаотправлено около 65 тыс. тонн продовольственных грузов. Доставка осуществлялась в 20 субъектов Российской Федерации.

Среди отправленных социально значимых грузов – 36,1 тыс. тонн сахара, более 15 тыс. тонн подсолнечного масла, 12,2 тыс. тонн крупы, муки и других продуктов перемола, свыше 1,3 тыс. тонн соков.

Для быстрого и результативного реагирования на возникновение внештатных ситуаций и сбора проблемных вопросов, предложений от участников транспортного рынка в ОАО «РЖД» организована отдельная горячая линия для грузовых перевозок по телефону 8-800-755-00-00.