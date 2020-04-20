Отправителям социально важных грузов на СКЖД предоставляют отсрочку по платежам

/Транспорт/

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации Северо-Кавказская магистраль продолжает бесперебойную работу. С начала апреля погрузка на дороге составила 2,8 млн тонн, что выше установленного плана на 3,1%.

Особое внимание уделяется доставке социально значимых грузов. По состоянию на 17 апреля, со станций СКЖД отправлено более 76,5 тыс. тонн продовольственных грузов, включая сахар и подсолнечное масло, а также 18 тонн медикаментов.

В настоящее время предпринимаются все возможные меры для транспортно- логистического обеспечения деятельности предприятий малого и среднего бизнеса.

Одна из них связана с обеспечением приема грузов даже при недостаточном объеме оборотных средств у предприятий. На Северо-Кавказской железной дороге уже подписано 6 дополнительных соглашений к договорам на организацию расчетов, предусматривающих предоставление отсрочки платежей для осуществления грузовых перевозок.

Источник: https://skzd.rzd.ru/