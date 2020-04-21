Цены на бензин упали

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Если оптовая цена на бензин упала, нет прямой корреляции, что розничная цена должна тоже упасть.

Цены будут четко реагировать на состояние спроса, рассказал в интервью радио Sputnik экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

Оптовые цены на бензин в России упали ниже себестоимости. Компании продают бензин себе в убыток, сообщают СМИ.

По словам Владислава Гинько, производители бензина должны понимать, что рядом стоит огромный конкурент – производители различного вида транспорта, который не требует бензина как такового.

"Бензин является востребованным сырьем, но его нельзя сравнить, например, с хлебом, потому что цены на хлеб, соль, сахар регулируются, это ключевые вещи, от которых мы не может отказаться. Цены на бензин четко реагируют на состояние спроса: есть спрос, будут расти, нет спроса, не будут расти или даже будут снижаться. Или вообще могут закрываться производства", – сказал экономист.

Производители должны внимательно регулировать цены на бензин, ведь возникают новые явления, которые меняют картину, когда мы полностью зависели от бензина, отметил эксперт.

"Если мы увидим большой рост цены на бензин, особенно в крупных городах, мы увидим еще больше поставок электрокаров, "экзотики". Любые производители бензина должны понимать, что рядом стоит огромный конкурент – производители различного вида транспорта, который не требует бензина как такового. До 12 мая премьер-министр Мишустин поручил разработать практическое внедрение автономных автомобилей – они практически все работают на электроэнергии. Один из эффектов влияния коронавируса на экономику в том, что стало востребовано нахождение на дорогах транспорта, который управляется сам по себе, транспорта, который сможет осуществлять доставку, перевозку грузов людям и компаниям, не требуя нахождения за рулем водителя", – считает Владислав Гинько.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу, МВД, Минпромторгу и Минэкономики до 12 мая разработать меры по тестированию и вводу в эксплуатацию беспилотных транспортных средств на дорогах страны.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/