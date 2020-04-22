Бензин подорожает!

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Почему топливо на заправках дешевле не становится.

Цены на бензин в России упали ниже себестоимости, но только в оптовом звене. На заправках стоимость топлива не изменились. Более того, цены могут поползти вверх, потянув за собой инфляцию. Ушедшая под плинтус нефть сильно бьет по доходам нашей страны от экспорта энергоресурсов. Отечественные нефтяники переориентировались на внутренний рынок и хотят заработать на нем. При этом на производителей давит налоговое бремя, нести которое в конечном итоге приходится потребителям.

Нефтяники начали продавать бензин себе в убыток, выяснили эксперты «Аналитики товарных рынков». Речь идет о продавцах, торгующих нефтепродуктами на товарно-сырьевой бирже. За прошлую неделю цена Аи-92 на торгах упала на 11%, или на 4,2 тыс рублей за тонну. По состоянию на 20 апреля тонна 92-го стоила 35,77 тыс рублей в европейской части России. Как выяснили аналитики, это меньше, чем собственно себестоимость бензина. Дело в том, что на издержки при производстве, включая топливный акциз, налог на добавочную стоимость, налог на добычу полезных ископаемых, выплаты в бюджет по демпфирующему механизму уходит 38,07 тыс рублей за тонну. Получается, что с каждой тонны нефтяники получают чистый убыток в 2,3 тыс рублей.

Причины происходящего – на поверхности. Топливо так сильно подешевело, потому что резко упал спрос на него. Коронавирус парализовал производство и торговлю, транспортный трафик упал. Но почему тогда табло АЗС не радуют редких автомобилистов упавшими ценами?

Объяснение в том, что на бирже бензин покупают крупные потребители – сельхозпредприятия и другие компании, которые хотят зафиксировать для себя цену фьючерсными контрактами. Сетевые заправки, принадлежащие крупнейшим нефтяным компаниям, на бирже бензин не закупают. «На биржу поступает лишь 10% бензина, производимого НПЗ. Большинство же АЗС принадлежат крупным нефтяным компаниям и они получают топливо напрямую от своих же производителей по внутренним ценам. На бирже его покупают в основном независимые сети АЗС, а их не так много», - поясняет главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Строго говоря, бензин на заправках подешевел, но почти не заметно. По данным Thomson Reuters Kortes, на прошлой неделе стоимость Аи-92 снизилась на 2 копейки, или на 0,5% до 42,77 рублей за литр в среднем по стране. Дизель подешевел на 7 копеек, до 48,14 рубля. Дело в том, что розничные цены на топливо в России не реагируют на движение биржевых котировок: ни вверх, ни вниз. Причина – демпфирующий механизм, введенный властями для стабилизации топливных цен. По нему нефтяников обязали продавать нефтепродукты на внутренний рынок вместо экспорта, чтобы не создавалось дефицита, и цены на АЗС не кусались. Если стоимость сырья в мире выше определенной отметки (когда нефтяные цены высокие), потерю прибыли им компенсирует правительство. Если ниже, то, наоборот, нефтяники перечисляют разницу в бюджет. Сейчас второй случай. Выплаты по демпферу и налоги сделали себестоимость бензина выше, но для конечных потребителей цена практически не снизилась: теперь они компенсируют потери. Вот такая «стабилизация» цен.

«Получается замкнутый круг. Нефтяники не будут снижать цену на бензин, потому что им нет смысла ронять свою прибыль, государство тоже не будет снижать налог, чтобы не увеличить дефицит бюджета», - констатирует ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Более того, розничные цены на бензин могут даже вырасти. «Спрос на бензин будет повышаться по мере наступления сельхозсезона, постепенного смягчения ограничений на движение автотранспорта. Цены на топливо, очевидно, будут следовать за общей инфляцией или несколько обгонять ее. В таком случае вероятно подорожание бензина на 5-10% в течение года», - прогнозирует Марк Гойхман. Демпфирующий механизм предписывает, что цены на Аи-92 не должны превысить 42 рубля за литр в этом году. Значит, у бензина есть потенциал для роста от уровня текущих цен: как минимум 10-15 копеек за литр.

Источник: Московский Комсомолец