РЖД организовали доставку первых 20 млн медицинских масок из Китая

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В ближайшие дни в Россию прибудет железнодорожный состав с 20 млн трехслойных масок и другими товарами медицинского назначения из Китая, направленными в нашу страну для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Специальный контейнерный поезд отправился в Россию из Шанхая 19 апреля и следует в ускоренном графике. В составе поезда 14 сорокафутовых контейнеров, которые будут доставлены в Екатеринбург, и после того как груз пройдет таможенную очистку, маски направят в медицинские учреждения уральского и соседних регионов. Отгрузка, как подчеркивают в РЖД, осуществлена в рамках организованной работы по закупкам в КНР востребованных в связи с распространением COVID-19 средств индивидуальной защиты.

Напомним, в начале апреля КНР обязалась поставить в Россию в ближайшие два месяца 80 млн медицинских масок и 1,05 млн защитных медицинских костюмов. Как сообщил тогда замглавы Минпромторга России Сергей Цыб, отгрузка товаров из Поднебесной осуществляется в ежедневном режиме по квотам, которые формируются в субъектах Российской Федерации, пограничной службе, Министерстве внутренних дел и органах социальной защиты. РЖД являются одним из ведущих каналов для бесперебойной доставки масок и изделий медицинского назначения из Китая. Так, в настоящее время холдинг по договоренности с Минпромторгом уже прорабатывает вопрос транспортировки защитных костюмов для врачей, а также специальных тканей для пошива масок и костюмов на территории нашей страны. Отправки будут организованы из различных городов Китая, где расположены производственные предприятия. Планируется, что медицинские товары поступят в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск и другие регионы. Серию отправок товаров первой необходимости из Китая контролирует компания АО «РЖД Логистика», которая с целью скорейшей доставки грузов значительно оптимизировала логистику и сервисную составляющую. В целом для РЖД в настоящее время, в связи пандемией, вопрос организации грузопотока товаров первой необходимости имеет первостепенное значение. Только в апреле перевозчик почти на 60% увеличил объем погрузки продуктов питания, средств гигиены и медицинских изделий, в том числе масок. Всего в текущем месяце потребителям по сетям РЖД отправлено порядка 2 млн тонн грузов этой категории. Только со станций Свердловской железной дороги с начала апреля отправлены более 40 контейнеров (свыше 1,1 тыс. тонн) с медикаментами, санитарно-гигиеническими изделиями, мылом, стиральными порошками и моющими средствами. Усиленные меры для обеспечения бесперебойных поставок социально значимых товаров перевозчик предпринимает на протяжении нескольких последних месяцев. В марте для отправки в регионы было погружено 480 тонн медикаментов. Кроме того, на станции Московской железной дороги поступило 190 тонн медикаментов для учреждений здравоохранения и аптечных сетей. Из Китая первый поезд с противоэпидемическими средствами защиты был отправлен тоже еще в конце марта. Тогда состав из пятидесяти 40-футовых контейнеров проследовал из города Ухань в Германию, откуда средства защиты были направлены и в другие страны Европы.

Источник: Московский Комсомолец