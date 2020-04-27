Услуга «движение по расписанию» пользуется спросом

/Транспорт/

Услуга «движение по расписанию», предполагающая перевозку грузов по специально разработанному графику, пользуется устойчивым спросом у клиентов СКЖД.

В первом квартале текущего года отправка грузов в рамках этого сервиса осуществлялась из Новороссийска на станции Тобольск (Тюменская область), Химзаводская (Тольятти), Шувакиш (Екатеринбург) и Койты (Сыктывкар); из Ростова-на-Дону – на станции Первая Речка (Владивосток), Клешиха (Новосибирск) и Батарейная (Иркутск) из Белореченска – на станции Аксарайская-2 (Астраханская область) и Юбилейная (Ростовская область), а также на направлениях Невинномысск – Новороссийск и Шамхал (Дагестан) – Красный Гуляй (Ульяновская область).

Большинство грузов было отправлено в контейнерах. В частности, перевозилось продовольствие, промтовары, зерно, строительные грузы, черные металлы, комбикорм, цемент, лесные грузы, металлоконструкции, химикаты и сода.

Отметим, что услуга «движение по расписанию» востребована отправителями, которые имеют стабильные объемы на сложившихся направлениях перевозок. Среди основных преимуществ этого сервиса – ускоренная доставка груза, гарантированное время отправления и прибытия, а также возможность оптимизации использования складских мощностей и подвижного состава.

Источник: Пресс-служба СКЖД