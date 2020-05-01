В аэропортах РФ, по данным организации, отмечается кратное снижение количества обслуженных пассажиров за сутки.

"В аэропортах МАУ ("Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" — ИФ) снижение составило 94%. В других крупных аэропортах России ситуация аналогичная: в Санкт-Петербурге снижение на 90%, в Симферополе на 86%, в Сочи на 92%, в Ростове-на-Дону на 88%, в Самаре на 89%, в Екатеринбурге на 92%, в Новосибирске на 75%, в Хабаровске на 78%", — говорится в сообщении АЭВТ.

По "самым оптимистичным прогнозам", оживление рынка воздушных перевозок стоит ожидать не ранее лета 2021 года, считают в ассоциации. А на восстановление докризисных значений объемов авиаперевозок можно рассчитывать не ранее 2024 года.

В частности, "не один год" потребуется на восстановление регионального воздушного сообщения, полагают в АЭВТ. По оптимистичному сценарию пассажиропоток на внутренних линиях в 2020 г. составит 51,1 млн человек (-30% г/г), по базовому — 31,8 млн человек (-56%), по пессимистичному — 21,9 млн человек (-70%).

"В 2019 году операционные расходы авиакомпаний составили 1,5 трлн рублей, из них постоянные расходы — 640,5 млрд. руб., включая 117 млрд. рублей на оплату труда и на социальные нужды. По оценке ряда экспертов, операционные убытки авиакомпаний до конца 2020 г. могут составить несколько сотен миллиардов рублей", — отметили в АЭВТ.