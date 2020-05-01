Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь– март 2020 года составил 34,1 млн тонн

/Транспорт/

Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что нормализованный1 грузооборот Группы НМТП за январь-март 2020 года вырос на 0,9% относительно результата трех месяцев 2019 года.

Основные драйверы.

Увеличение объемов перевалки нефти на 1 216 тыс. тонн на фоне общего роста грузооборота данного сырья в портах РФ.

Наливные грузы.

В январе-марте 2020 года перевалка наливных грузов на терминалах Группы НМТП выросла на 6,7%, или 1 767 тыс. тонн, относительно результата аналогичного периода 2019 года, и составила 28 307 тыс. тонн.

Перевалка сырой нефти за 3 месяца 2020 года по сравнению с результатом аналогичного периода 2019 года увеличилась до 17 645 тыс. тонн, на 7,4%, (или 1 216 тыс. тонн), что на 4,7 п.п. выше темпов отрасли. Грузооборот нефтепродуктов вырос до 10 355 тыс. тонн, на 5,3%, (или 517 тыс. тонн), что на 1,5 п.п. выше темпов отрасли. Объем перевалки растительных масел увеличился на 76,7%, до 158 тыс. тонн. Грузооборот жидких удобрений (КАС) составил 149 тыс. тонн, что ниже результата за аналогичный период 2019 года (-18,5%).

Навалочные грузы В январе-марте 2020 года объем перевалки навалочных грузов на терминалах Группы НМТП составил 1 579 тыс. тонн, что близко к результату за 1 квартал 2019 года (-1,4%).

Объем перевалки железорудного сырья вырос на 27,3% или 214 тыс. тонн, до 997 тыс. тонн. Грузооборот угля составил 341 тыс. тонн. Перевалка химических грузов увеличилась на 25 тыс. тонн (+13,1%). Объем перевалки сахара-сырца составил 5 тыс. тонн. Снижение вызвано переориентацией экспорта свекловичного сахара из РФ в азиатские страны СНГ на фоне: - высокой биржевой цены сахара-сырца; - низкой стоимости российского свекловичного сахара на внутреннем рынке.

Генеральные грузы В январе-марте 2020 года перевалка генеральных грузов на терминалах Группы НМТП снизилась на 29,2%, или 1 197 тыс. тонн, относительно результата 1 квартала прошлого года и составила 2 895 тыс. тонн.

Уменьшение объемов произошло, в основном, из-за снижения грузооборота черных металлов и чугуна до 2 553 тыс. тонн (-32%, или 1 202 тыс. тонн) на фоне неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков в сегменте готовой продукции. Объемы перевалки цветных металлов достигли 284 тыс. тонн, увеличившись на 45 тыс. тонн (+18,8%) на фоне высокой активности на рынке алюминия. Грузооборот лесных и скоропортящихся грузов составил 32 тыс. тонн и 26 тыс. тонн соответственно.

Контейнерооборот Объем перевалки контейнеров через причалы Группы НМТП в январемарте 2020 года составил 1 215 тыс. тонн, или 134 тыс. TEU, что на 19,5% (в тоннах) или 16,3% в TEU меньше объемов аналогичного периода 2019 года на фоне уменьшения грузооборота груженых импортных контейнеров.

Прочие грузы В январе-марте 2020 года объем перевалки прочих грузов на терминалах Группы НМТП составил 97 тыс. тонн, что выше уровня аналогичного периода 2019 года на 39 тыс. тонн.

январь–март Изменение 2020 год 2019 год тыс. т % Грузооборот, всего 34 092,215 33 799,737 292,478 0,87% Наливные грузы, всего 28 306,839 26 539,640 1 767,199 6,66% Сырая нефть 17 644,596 16 428,803 1 215,792 7,40% Нефтепродукты 10 354,540 9 837,914 516,626 5,25% КАС 149,485 183,372 -33,887 -18,48% Масла 158,219 89,551 68,668 76,68% Навалочные грузы, всего 1 578,672 1 600,573 -21,901 -1,37% Железорудное сырье 996,770 782,796 213,974 27,33% Другие рудные грузы 20,521 72,992 -52,471 -71,89% Химические грузы 216,126 191,024 25,102 13,14% Уголь 340,664 379,213 -38,548 -10,17% Сахар и прочие 4,590 174,548 -169,957 -97,37% Генеральные грузы, всего 2 895,145 4 092,050 -1 196,906 -29,25% Черные металлы и чугун 2 553,053 3 755,119 -1 202,066 -32,01% Лесные грузы 31,610 82,080 -50,470 -61,49% Лесные грузы (тыс.куб.м) 57,473 149,236 -91,763 -61,49% Цветные металлы 284,471 239,421 45,049 18,82% Скоропортящиеся грузы 26,011 15,430 10,580 68,57% Контейнеры 1 214,547 1 509,140 -294,593 -19,52% Контейнеры 1 214,547 1 509,140 -294,593 -19,52% Контейнеры (тыс.TEU) 134,416 160,579 -26,163 -16,29% Прочие 97,012 58,333 38,679 66,31%





Источник: Группа компаний ПАО «НМТП»