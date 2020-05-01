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Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь– март 2020 года составил 34,1 млн тонн

Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что нормализованный1 грузооборот Группы НМТП за январь-март 2020 года вырос на 0,9% относительно результата трех месяцев 2019 года.

Основные драйверы.

Увеличение объемов перевалки нефти на 1 216 тыс. тонн на фоне общего роста грузооборота данного сырья в портах РФ.

Наливные грузы.

В январе-марте 2020 года перевалка наливных грузов на терминалах Группы НМТП выросла на 6,7%, или 1 767 тыс. тонн, относительно результата аналогичного периода 2019 года, и составила 28 307 тыс. тонн.

Перевалка сырой нефти за 3 месяца 2020 года по сравнению с результатом аналогичного периода 2019 года увеличилась до 17 645 тыс. тонн, на 7,4%, (или 1 216 тыс. тонн), что на 4,7 п.п. выше темпов отрасли. Грузооборот нефтепродуктов вырос до 10 355 тыс. тонн, на 5,3%, (или 517 тыс. тонн), что на 1,5 п.п. выше темпов отрасли. Объем перевалки растительных масел увеличился на 76,7%, до 158 тыс. тонн. Грузооборот жидких удобрений (КАС) составил 149 тыс. тонн, что ниже результата за аналогичный период 2019 года (-18,5%).

Навалочные грузы В январе-марте 2020 года объем перевалки навалочных грузов на терминалах Группы НМТП составил 1 579 тыс. тонн, что близко к результату за 1 квартал 2019 года (-1,4%).

Объем перевалки железорудного сырья вырос на 27,3% или 214 тыс. тонн, до 997 тыс. тонн. Грузооборот угля составил 341 тыс. тонн. Перевалка химических грузов увеличилась на 25 тыс. тонн (+13,1%). Объем перевалки сахара-сырца составил 5 тыс. тонн. Снижение вызвано переориентацией экспорта свекловичного сахара из РФ в азиатские страны СНГ на фоне: - высокой биржевой цены сахара-сырца; - низкой стоимости российского свекловичного сахара на внутреннем рынке.

Генеральные грузы В январе-марте 2020 года перевалка генеральных грузов на терминалах Группы НМТП снизилась на 29,2%, или 1 197 тыс. тонн, относительно результата 1 квартала прошлого года и составила 2 895 тыс. тонн.

Уменьшение объемов произошло, в основном, из-за снижения грузооборота черных металлов и чугуна до 2 553 тыс. тонн (-32%, или 1 202 тыс. тонн) на фоне неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков в сегменте готовой продукции.  Объемы перевалки цветных металлов достигли 284 тыс. тонн, увеличившись на 45 тыс. тонн (+18,8%) на фоне высокой активности на рынке алюминия. Грузооборот лесных и скоропортящихся грузов составил 32 тыс. тонн и 26 тыс. тонн соответственно. 

Контейнерооборот Объем перевалки контейнеров через причалы Группы НМТП в январемарте 2020 года составил 1 215 тыс. тонн, или 134 тыс. TEU, что на 19,5% (в тоннах) или 16,3% в TEU меньше объемов аналогичного периода 2019 года на фоне уменьшения грузооборота груженых импортных контейнеров. 

Прочие грузы В январе-марте 2020 года объем перевалки прочих грузов на терминалах Группы НМТП составил 97 тыс. тонн, что выше уровня аналогичного периода 2019 года на 39 тыс. тонн.

 

январь–март

Изменение

2020 год

2019 год

тыс. т

%

Грузооборот, всего

34 092,215

33 799,737

292,478

0,87%

Наливные грузы, всего

28 306,839

26 539,640

1 767,199

6,66%

Сырая нефть

17 644,596

16 428,803

1 215,792

7,40%

Нефтепродукты

10 354,540

9 837,914

516,626

5,25%

КАС

149,485

183,372

-33,887

-18,48%

Масла

158,219

89,551

68,668

76,68%

Навалочные грузы, всего

1 578,672

1 600,573

-21,901

-1,37%

Железорудное сырье

996,770

782,796

213,974

27,33%

Другие рудные грузы

20,521

72,992

-52,471

-71,89%

Химические грузы

216,126

191,024

25,102

13,14%

Уголь

340,664

379,213

-38,548

-10,17%

Сахар и прочие

4,590

174,548

-169,957

-97,37%

Генеральные грузы, всего

2 895,145

4 092,050

-1 196,906

-29,25%

Черные металлы и чугун

2 553,053

3 755,119

-1 202,066

-32,01%

Лесные грузы

31,610

82,080

-50,470

-61,49%

Лесные грузы (тыс.куб.м)

57,473

149,236

-91,763

-61,49%

Цветные металлы

284,471

239,421

45,049

18,82%

Скоропортящиеся грузы

26,011

15,430

10,580

68,57%

Контейнеры

1 214,547

1 509,140

-294,593

-19,52%

Контейнеры

1 214,547

1 509,140

-294,593

-19,52%

Контейнеры (тыс.TEU)

134,416

160,579

-26,163

-16,29%

Прочие

97,012

58,333

38,679

66,31%


 

Источник: Группа компаний ПАО «НМТП»

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Категория: Новости / Транспорт

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