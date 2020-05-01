Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь– март 2020 года составил 34,1 млн тонн
Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что нормализованный1 грузооборот Группы НМТП за январь-март 2020 года вырос на 0,9% относительно результата трех месяцев 2019 года.
Основные драйверы.
Увеличение объемов перевалки нефти на 1 216 тыс. тонн на фоне общего роста грузооборота данного сырья в портах РФ.
Наливные грузы.
В январе-марте 2020 года перевалка наливных грузов на терминалах Группы НМТП выросла на 6,7%, или 1 767 тыс. тонн, относительно результата аналогичного периода 2019 года, и составила 28 307 тыс. тонн.
Перевалка сырой нефти за 3 месяца 2020 года по сравнению с результатом аналогичного периода 2019 года увеличилась до 17 645 тыс. тонн, на 7,4%, (или 1 216 тыс. тонн), что на 4,7 п.п. выше темпов отрасли. Грузооборот нефтепродуктов вырос до 10 355 тыс. тонн, на 5,3%, (или 517 тыс. тонн), что на 1,5 п.п. выше темпов отрасли. Объем перевалки растительных масел увеличился на 76,7%, до 158 тыс. тонн. Грузооборот жидких удобрений (КАС) составил 149 тыс. тонн, что ниже результата за аналогичный период 2019 года (-18,5%).
Навалочные грузы В январе-марте 2020 года объем перевалки навалочных грузов на терминалах Группы НМТП составил 1 579 тыс. тонн, что близко к результату за 1 квартал 2019 года (-1,4%).
Объем перевалки железорудного сырья вырос на 27,3% или 214 тыс. тонн, до 997 тыс. тонн. Грузооборот угля составил 341 тыс. тонн. Перевалка химических грузов увеличилась на 25 тыс. тонн (+13,1%). Объем перевалки сахара-сырца составил 5 тыс. тонн. Снижение вызвано переориентацией экспорта свекловичного сахара из РФ в азиатские страны СНГ на фоне: - высокой биржевой цены сахара-сырца; - низкой стоимости российского свекловичного сахара на внутреннем рынке.
Генеральные грузы В январе-марте 2020 года перевалка генеральных грузов на терминалах Группы НМТП снизилась на 29,2%, или 1 197 тыс. тонн, относительно результата 1 квартала прошлого года и составила 2 895 тыс. тонн.
Уменьшение объемов произошло, в основном, из-за снижения грузооборота черных металлов и чугуна до 2 553 тыс. тонн (-32%, или 1 202 тыс. тонн) на фоне неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков в сегменте готовой продукции. Объемы перевалки цветных металлов достигли 284 тыс. тонн, увеличившись на 45 тыс. тонн (+18,8%) на фоне высокой активности на рынке алюминия. Грузооборот лесных и скоропортящихся грузов составил 32 тыс. тонн и 26 тыс. тонн соответственно.
Контейнерооборот Объем перевалки контейнеров через причалы Группы НМТП в январемарте 2020 года составил 1 215 тыс. тонн, или 134 тыс. TEU, что на 19,5% (в тоннах) или 16,3% в TEU меньше объемов аналогичного периода 2019 года на фоне уменьшения грузооборота груженых импортных контейнеров.
Прочие грузы В январе-марте 2020 года объем перевалки прочих грузов на терминалах Группы НМТП составил 97 тыс. тонн, что выше уровня аналогичного периода 2019 года на 39 тыс. тонн.
|
|
январь–март
|
Изменение
|
2020 год
|
2019 год
|
тыс. т
|
%
|
Грузооборот, всего
|
34 092,215
|
33 799,737
|
292,478
|
0,87%
|
Наливные грузы, всего
|
28 306,839
|
26 539,640
|
1 767,199
|
6,66%
|
Сырая нефть
|
17 644,596
|
16 428,803
|
1 215,792
|
7,40%
|
Нефтепродукты
|
10 354,540
|
9 837,914
|
516,626
|
5,25%
|
КАС
|
149,485
|
183,372
|
-33,887
|
-18,48%
|
Масла
|
158,219
|
89,551
|
68,668
|
76,68%
|
Навалочные грузы, всего
|
1 578,672
|
1 600,573
|
-21,901
|
-1,37%
|
Железорудное сырье
|
996,770
|
782,796
|
213,974
|
27,33%
|
Другие рудные грузы
|
20,521
|
72,992
|
-52,471
|
-71,89%
|
Химические грузы
|
216,126
|
191,024
|
25,102
|
13,14%
|
Уголь
|
340,664
|
379,213
|
-38,548
|
-10,17%
|
Сахар и прочие
|
4,590
|
174,548
|
-169,957
|
-97,37%
|
Генеральные грузы, всего
|
2 895,145
|
4 092,050
|
-1 196,906
|
-29,25%
|
Черные металлы и чугун
|
2 553,053
|
3 755,119
|
-1 202,066
|
-32,01%
|
Лесные грузы
|
31,610
|
82,080
|
-50,470
|
-61,49%
|
Лесные грузы (тыс.куб.м)
|
57,473
|
149,236
|
-91,763
|
-61,49%
|
Цветные металлы
|
284,471
|
239,421
|
45,049
|
18,82%
|
Скоропортящиеся грузы
|
26,011
|
15,430
|
10,580
|
68,57%
|
Контейнеры
|
1 214,547
|
1 509,140
|
-294,593
|
-19,52%
|
Контейнеры
|
1 214,547
|
1 509,140
|
-294,593
|
-19,52%
|
Контейнеры (тыс.TEU)
|
134,416
|
160,579
|
-26,163
|
-16,29%
|
Прочие
|
97,012
|
58,333
|
38,679
|
66,31%
Источник: Группа компаний ПАО «НМТП»