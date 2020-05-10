Рабочая встреча по реализации национального проекта

/Транспорт/

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский провел рабочую встречу с главой города-героя Новороссийска Игорем Дяченко.

На встрече руководитель города рассказал о ходе реализации национального проекта "Дороги" на территории муниципального образования. Ведутся ремонтные работы на федеральных дорогах. Продолжается реализация проекта "Южный обход". В этом году новороссийцы увидят результаты работы подрядчика.

Депутат пообещал и впредь оказывать содействия по включению жизненно-важных объектов для Новороссийска в федеральные программы.