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Рабочая встреча по реализации национального проекта

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский провел рабочую встречу с главой города-героя Новороссийска Игорем Дяченко.

На встрече руководитель города рассказал о ходе реализации национального проекта "Дороги" на территории муниципального образования. Ведутся ремонтные работы на федеральных дорогах. Продолжается реализация проекта "Южный обход". В этом году новороссийцы увидят результаты работы подрядчика.

Депутат пообещал и впредь оказывать содействия по включению жизненно-важных объектов для Новороссийска в федеральные программы.

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Категория: Новости / Транспорт

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