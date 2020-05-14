Во сколько жителям Краснодара обойдется подготовка автомобиля к летнему сезону в условиях самоизоляции

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Пандемия не остановила наступление дачного сезона.

По данным Авито Недвижимости в апреле 2020 года в сравнении с апрелем прошлого года спрос на аренду дач вырос в 2 раза, домов - на 22%. Автомобилисты, проводя время в самоизоляции на даче, получают возможность спокойно подготовить машину к летнему сезону. Самостоятельное сезонное обслуживание позволит избежать поездки в автосервис и значительно сэкономить. Рассказываем, что понадобится для подготовки автомобиля к теплой погоде и в какую сумму обойдется необходимый набор.

Переобуться к новому сезону:

Поменять резину на летнюю можно двумя способами – с полной заменой колесных дисков или демонтировав зимние шины с колес. В любом случае не обойтись без домкрата. Этот инструмент обычно прилагается при покупке авто, но для частого использования можно приобрести более удобный вариант. Цены на домкрат на Авито в Краснодаре начинаются от 300 рублей.

Необходимые для монтажа шин ключи можно приобрести по отдельности, но покупка большого набора может оказаться куда более выгодной. Удобно иметь под рукой инструменты на любой случай. Полноценный набор для автомобилиста в Краснодаре можно найти за 2600 рублей.

Выровнять давление в шинах после монтажа можно с помощью механического ножного компрессора (стоимость на Авито – от 400 рублей). Современные электрические модели будут эффективнее, но и стоят дороже – цены на варианты в хорошем состоянии стартуют от 1000 рублей.

Навести чистоту и блеск:

Качественная мойка автомобиля весной – вопрос не только эстетики, но и общей профилактики износа транспортного средства. Уделить внимание стоит каждой детали как снаружи, так и в салоне. Автошампунь для ручной мойки в Краснодаре можно найти по цене 150 рублей за 750 мл.

Краска и стекла фар после естественных зимних повреждений могут потребовать полировки. Баллон полироли можно приобрести и за 150 рублей, но более дорогие варианты могут оказаться эффективнее.

Тщательную уборку в салоне упростит автопылесос, цены на самые простые варианты в Краснодаре стартуют от 100 рублей.

Избавиться от скрипа:

Низкие температуры и влажность не приносят пользы дверным петлям. Чтобы избавиться от скрипа, нужно нанести немного смазки. Она пригодится и для удаления следов ржавчины с кузова автомобиля, и для обработки пластиковых деталей внутри салона. Выбирать можно из множества вариантов, и у каждого автомобилиста со временем формируются свои предпочтения. Общие рекомендации – не использовать для элементов, покрытых краской, смазки на масляной основе и избегать применения в салоне средств с резким запахом. Флакон смазки обойдется в среднем в 300 рублей.

Итоговая стоимость набора для подготовки автомобиля к летнему сезону:

Минимальный набор для самостоятельного сезонного обслуживания автомобиля в Краснодаре можно собрать, уложившись в 5000 рублей, если выбирать самые простые варианты. К комплекту придется также добавить тряпки и щетки для очистки разных поверхностей. У большинства водителей они есть, но если все же придется покупать, это может добавить к итоговой сумме от 200 до 5000 рублей в зависимости от предпочтений.

Предмет Минимальная стоимость Домкрат 300 руб. Набор инструментов 2600 руб. Компрессор для шин 1000 руб. Автошампунь 150 руб. (за 750 мл.) Полироль 150 руб. Автопылесос 100 руб. Смазка 300 руб. Итоговая сумма: 4600 рублей

Источник: «Авито Авто»