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Нелегальные перевозчики в Новороссийске

14-15 мая Управлением транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город новороссийск совместно с Линейным Отделом Полиции, Отделом по Исполнению Административного Законодательства УМВД России по городу Новороссийску, с привлечением ОГИБДД по городу Новороссийску и Южной Ассоциацией Таксопарков проведены рейды по выявлению нелегальных перевозчиков.

Выявлено 6 водителей у которых отсутствовало разрешение на осуществление таксомоторной деятельности, привлечено к административной ответственности 6 водителей, составлено 12 протоколов, автомобили помещены на специализированную стоянку до принятия решения судом.

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Категория: Новости / Транспорт

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