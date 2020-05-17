Общественный транспорт может вновь перестать ходить в Нур-Султане

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Есть вероятность, что движение автобусов могут вновь остановить в Нур-Султане. Это может случиться, если астанчане не будут соблюдать существующие санитарные нормы, пишет NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу представителя City Transportation Systems Оксаны Лоскутовой.

Напомним, что с 15 мая в Нур-Султане движение автобусов вернулось к графику с 6 утра до 10 вечера.

В настоящее время в Казахстане зафиксировано 6157 случаев заражения коронавирусом, из них 1231 пациент - в Нур-Султане. Город занимает второе место по числу подтвержденных случаев заражения. В казахстанской столице от COVID-19 на текущий момент скончались 5 человек. Вылечить удалось 582 астанчанина, всего же в Республике Казахстан общее число выздоровевших увеличилось до 3056.

Источник: https://www.nur.kz/1856144-obsestvennyj-transport-mozet-vnov-perestat-hodit-v-nur-sultane.html?utm_source=onesignal&utm_medium=webpush