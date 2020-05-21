"Аэрофлот" перенес на год открытие хаба в Красноярске

/Транспорт/

Авиакомпания "Аэрофлот" перенесла открытие хаба в аэропорту Красноярска на 1 июня 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Красноярского края.

Соответствующее письмо руководство авиакомпании прислало губернатору Красноярского края Александру Уссу. При этом, согласно письму, мероприятия по подготовке ввода в эксплуатацию международного хаба будут проведены в соответствии с ранее заявленными сроками.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что перенос сроков обусловлен резким снижением пассажиропотока в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В "Аэрофлоте" подтвердили, что открытие хаба на базе аэропорта Красноярска переносится на июнь следующего года. "В связи с переносом уже были сделаны все необходимые изменения в расписании полетов", — заявил представитель компании журналистам.

Ранее срок запуска хаба уже переносился с 29 марта (начало летнего сезона полетов) на июнь 2020 года. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, объясняли в авиакомпании.

О планах создания в Красноярске авиахаба — узлового аэропорта, используемого для стыковочных рейсов, — "Аэрофлот" объявил летом 2018 года. Сейчас компания летает в Красноярск только из своего базового аэропорта Шереметьево. Входящие в группу "Аэрофлот" авиакомпании "Победа", "Россия" и "Аврора" выполняют рейсы, соответственно, из Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга и Хабаровска.

Ранее "Аэрофлот" анонсировал открытие регулярных рейсов из Красноярска по 12 направлениям: в Симферополь, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Омск, Новосибирск, Братск, Иркутск, Якутск, а также в Пекин и Санью в Китае. Для полетных программ планировалось использовать пять самолетов Sukhoi Superjet 100 и три Boeing 737-800. Пассажиропоток авиакомпаний группы в рамках красноярского хаба в 2020 году, как ожидалось, составит более 1 млн человек — при общем пассажиропотоке аэропорта в 2019 году в 2,6 млн человек.

Источник: https://tourism.interfax.ru/