«Радар надежды» показывает, как восстанавливается авиасообщение в мире и что требуется от пассажиров по прилету

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Как проверить, можно ли ехать в командировку или по другим важным делам в определенный город?

Туту.ру создал ресурс, на котором есть все ограничения по всем регионам РФ. На «Радаре надежды» теперь можно проверить карантинные статусы и требования к путешественникам. Данные собираются из многочисленных нормативных актов каждого региона аналитиками и обновляются примерно каждые 2 часа.

Достаточно кликнуть по любому региону на карте, чтобы получить всю необходимую для принятия решения о полете информацию.

Кроме того, «Радар» показывает открытые рейсы. Со вчерашнего дня ведётся статистика по самым активным авиакомпаниям, самым «живым» аэропортам, добавлены страны Европы (показываются открытые внутренние и международные рейсы) и учитываются самые открытые страны на данный момент.

Сейчас, по состоянию на 21 мая, — открыто 388 рейсов из 4964 внутри России и 3 рейса из 1663 за границу [1].

Рекомендуем проверять перед поездкой информацию об ограничениях и требованиях к прибывающим в город, поскольку во многих регионах введён карантин 14 дней для приезжих.

«Когда мы в начале мая добавили информер о ситуации в регионе перед покупкой билета на сайте Туту.ру, примерно каждый двадцатый покупатель после изучения информации решил отказаться от поездки, – рассказывает Александр Гладилин,

генеральный директор «Туту Агентство». – Да, это влияет на нашу выручку, но мы ставим в приоритет безопасность и удобство поездок наших клиентов».

Вот несколько примеров с нашей карты:

— Краснодар. Карантин до 23 мая. Запрещено находиться без маски в общественных местах. Все прибывающие из других регионов изолируются в обсерваторах на 14 дней.

— Севастополь — режим самоизоляции до 31 мая для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. 14-дневный карантин для приезжающих на полуостров. Запрещено находиться в общественных местах без маски. Закрыты туристические и санаторно-курортные объекты, путевки отменены.

— Екатеринбург. Режим самоизоляции до 25 мая. Карантин для прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга, МО и ЛО на 14 дней. В общественных местах запрещено находиться без маски. Транспортное сообщение сокращено из-за уменьшения пассажиропотока. Ограничений на въезд нет.

— Санкт-Петербург. Режим самоизоляции до 31 мая без ужесточения для приезжих из других регионов. В общественных местах запрещено находиться без маски и перчаток. Без весомой причины запрещено движение между муниципалитетами.

— Сургут. Режим самоизоляции до 31 мая. В общественных местах запрещено находиться без маски. Для перемещения по округу нужно получить пропуск.

— Иркутск. Режим самоизоляции до 31 мая. Обязательный карантин для приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга. До 22 мая приостановлен прием вахтовиков. Закрыты для туристов Ольхон, Байкал и национальные парки. Для въезда в регион нужно оформить пропуск на propusk.gosuslugi.ru.

Главная функция нашей интерактивной карты — показывать, как будут восстанавливаться авиаперелеты по стране и миру. За «Радаром» можно следить с десктопа или смартфона, а еще карта доступна в мобильном приложении Туту.ру. Когда небо начнет «оживать», в приложении будет удобно переходить с «Радара» на поиск билетов по открывающимся направлениям.

Пользоваться «Радаром» очень просто: кликнув на город России, где есть аэропорт (они отмечены на карте), вы увидите, сколько внутренних рейсов там сейчас открыто, и какие авиакомпании летают. Можно посмотреть статус конкретного рейса: вылетел, идет регистрация или отложен. Если наведете курсор на зарубежный город, увидите, открыто ли там авиасообщение с Россией и каковы условия въезда для собственных и иностранных граждан.

По мере восстановления полетов будет появляться актуальная информация о мерах проверки, особенностях контроля (если будут биопаспорта — о них) и так далее, там же можно будет проверить билеты и расписание.

Общий информер показывает «температуру по стране». Пока лучше сидеть дома. Но однажды мы покажем, куда можно безопасно и спокойно лететь. Город за городом, аэропорт за аэропортом, страну за страной. Кстати, на любом устройстве можно выбрать темную или светлую тему оформления Радара.

Кстати, недавно у «Радара надежды» появился Телеграм-чат, где уже более 1000 подписчиков. Они обсуждают все на свете: от самого «Радара» до «как обстановка там-то». Перейти в него можно также со страницы проекта на любом устройстве. Заходите, задавайте вопросы, пишите советы и пожелания по проекту.

Источник: Туту.ру