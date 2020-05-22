Поезд «Ласточка» Краснодар – Анапа не будет курсировать в июне

/Транспорт/

В связи с отсутствием спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране в период с 30 мая по 30 июня на маршруте Краснодар – Анапа не будут курсировать поезда «Ласточка» №823/824 и №827/828.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Пассажиры, планировавшие путешествие до 1 июля 2020 года, но вынужденные отказаться от поездки из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, могут воспользоваться технологией дистанционной отмены поездки, обратившись в Единый информационно-справочный центр ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00.

Актуальную информацию об изменениях в графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД.

Источник: ОАО "РЖД"