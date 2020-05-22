Эксперт прогнозирует рост аварийности на дорогах после карантина

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В России возможен всплеск ДТП после снятия самоизоляции, полагает вице-президент Национального автомобильного союза, член Общественного совета ГУВД Москвы Антон Шапарин. В интервью радио Sputnik он объяснил причину.

Повышенная аварийность будет связана с техническим состоянием автотранспорта, считает Антон Шапарин.

"В России в среднем очень старый автопарк. Средний возраст автомобиля превышает 15 лет, и это, главным образом, отечественные автомобили. Закрытие сервисов во время карантина на их состоянии никак не сказалась. А вот ситуация с более свежими автомобилями в больших городах ухудшилась. Люди стал экономить на автосервисах. Это значит, что на улицах будут не всегда исправные машины, и мы увидим рост числа ДТП, связанных с плохим техническим состоянием", – объясняет Шапарин.

Спасением в этой ситуации может быть осторожность водителей. Автомобилисты после долгой изоляции будут очень аккуратны на дорогах, уверен вице-президент Национального автомобильного союза, член Общественного совета ГУВД Москвы Антон Шапарин.

"Я не думаю, что люди, дорвавшись до руля, будут массово нарушать правила. Многие из тех, кто пользуется автомобилем постоянно, и не прекращали это делать. От автомобилей отказались преимущественно те люди, которые полностью перешли на самоизоляцию или те, кто эпизодически пользовался автомобилем. Я не думаю, что мы увидим тектонические сдвиги. Я знаю, что первые несколько километров, после перерыва, могут быть непривычными, но это быстро проходит. Процесс вождения интуитивный и рефлекторный. Все будет хорошо", – рассказал радио Sputnik Антон Шапарин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/