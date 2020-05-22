Операция «Автобус»

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Отдел ГИБДД УВД по городу Сочи информирует:

С 25 по 29 мая на территории Краснодарского края и города Сочи будет проходить 2 этап операции «Автобус». Сотрудники ГИБДД организуют проверки всех автобусов, обслуживающие пассажиров на городских и междугородних маршрутах, а также осуществляющих перевозки по заказу проверят техническое состояние и оборудование транспортных средства, а также обратят внимание на наличие изменений внесенных в конструкцию автомобилей. В ходе операции «Автобус» запланированы мероприятия по контролю перевозчиков в том числе и скрытыми патрулями. Пристальное внимание будет обращено на перевозки групп детей

Источник: ОГИБДД УВД по городу Сочи