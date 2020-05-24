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Правительство выделило 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома

Средства направят на субсидирование кредитов и лизинга, а также на закупку техники.

На различные меры поддержки российских автопроизводителей, терпящих убытки на фоне распространения COVID-19, выделено 25 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Предусматривается, что 5 млрд рублей пойдут на приобретение машин скорой помощи, 7 млрд – на субсидирование кредитования, 8,5 млрд – на льготный лизинг, в том числе на госпрограмму «Доступная аренда». Ещё 4,5 млрд потратят на субсидии по займам на закупку транспорта для государственных нужд.

Комплекс мер, разработанный по поручению Президента России, простимулирует спрос на продукцию автомобильной отрасли.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 21 мая 2020 года.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.

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Категория: Новости / Транспорт

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