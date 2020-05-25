Специалисты РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» устранили скрытые утечки водопровода в поселке Большелугский

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При снятии показаний с прибора учета, установленного на разводящих сетях в поселке Большелугский Широчанского сельского округа Ейского городского поселения Ейского района, был обнаружен большой расход воды. Визуальный осмотр трассы водопровода специалистами ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» ничего не дал. В поселок была направлена передвижная лаборатория, специалисты которой нашли место повреждения трубы. Неисправность устранили, однако потери воды продолжались.

Дальнейший поиск места утечки воды выявил пришедший в негодность участок стальной трубы, в которой имелось немало свищей. Силами бригады аварийно- восстановительного ремонта было заменено 27 метров трубы. И все равно потери воды, уже в меньшем объеме, продолжались.

Тогда разводящие поселковые сети были разделены на участки. Перекрыв подачу в жилые дома по улице Транспортной, специалисты управления увидели, что именно по этому водопроводу идет утечка воды. Когда вскрыли трассу, то стало ясно, что дальнейшая эксплуатация стальной трубы нецелесообразна, поскольку металлическая оболочка изрядно проржавела. Стальная труба диаметром 57 мм была заменена на полимерную диаметром 63 мм общей протяженностью 120 метров.

«Специалистами управления была проделана большая работа, - отметил заместитель начальника РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Денис Квитовский. – Выполнен большой объем работ по замене пришедшего в негодность трубопровода, уложена новая труба. Благодаря этому потери воды в поселке Большелугский были минимизированы. А водоснабжение жителей этого малого населенного пункта заметно улучшилось».

Источник: https://www.xn--80abeifzebhjhncp7as0n.xn--p1ai/