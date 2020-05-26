Работа по профилактике травматизма на Северо-Кавказской железной дороге продолжается

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Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку на СКЖД реализуется комплекс профилактических мер, направленных на предупреждение случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Подразделения ОАО "РЖД" производят ремонт пешеходных мостов, настилов, платформ и ограждений, устанавливают и обновляют предупреждающие знаки и плакаты на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В январе-апреле 2020 года из-за несоблюдения правил нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры на Северо-Кавказской магистрали в зоне движения поездов травмирован 31 человек, как и за аналогичный период прошлого года.

Количество погибших за январь-апрель 2020 года снизилось на 4 % (за 4 месяца текущего года погибло 24 человека, за аналогичный период 2019 года - 25).

Также за 4 месяца 2020 года в зоне движения поездов на Северо-Кавказской железной дороге допущено 2 случая травмирования несовершеннолетних, из них 1 со смертельным исходом. За аналогичный период 2019 года - 1 случай.

Основной причиной травмирования граждан остается хождение по путям в неустановленном месте перед движущимся поездом.

Северо-Кавказская магистраль призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.

Источник: ОАО "РЖД"