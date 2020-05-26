Работа по профилактике травматизма на Северо-Кавказской железной дороге продолжается
Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку на СКЖД реализуется комплекс профилактических мер, направленных на предупреждение случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Подразделения ОАО "РЖД" производят ремонт пешеходных мостов, настилов, платформ и ограждений, устанавливают и обновляют предупреждающие знаки и плакаты на объектах железнодорожной инфраструктуры.
В январе-апреле 2020 года из-за несоблюдения правил нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры на Северо-Кавказской магистрали в зоне движения поездов травмирован 31 человек, как и за аналогичный период прошлого года.
Количество погибших за январь-апрель 2020 года снизилось на 4 % (за 4 месяца текущего года погибло 24 человека, за аналогичный период 2019 года - 25).
Также за 4 месяца 2020 года в зоне движения поездов на Северо-Кавказской железной дороге допущено 2 случая травмирования несовершеннолетних, из них 1 со смертельным исходом. За аналогичный период 2019 года - 1 случай.
Основной причиной травмирования граждан остается хождение по путям в неустановленном месте перед движущимся поездом.
Северо-Кавказская магистраль призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.
Источник: ОАО "РЖД"