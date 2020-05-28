"Рассчитываем, что с 15 июня график движения поездов будет восстановлен в полном объёме", — сообщили журналистам в пресс-службе компании.

По данным компании, в апреле "Аэроэкспресс" перевез 28,5 тыс. пассажиров, что на 97% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

"Мы пересмотрели и ценовую политику на время постепенного выхода из карантина, чтобы сделать поездку для пассажира более доступной, а тарифы — предельно простыми. Провели опрос, отталкиваясь от полученных данных рассчитали стоимость, которая будет актуальна для пассажиров с учетом новой реальности, и с 15 июня снижаем стоимость билета до 300 рублей. Эта цена отвечает запросам как одиночных пассажиров, так и тех, кто обычно путешествует компанией. Таким образом, единый тариф позволит охватить все основные сегменты авиапассажиров. 300 рублей — это ощутимо выгоднее, чем поездка в аэропорт на такси", — сообщила генеральный директор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева, слова которой передала пресс-служба.

"Мы понимаем, что в новых условиях меняются возможности потребителей. В этих реалиях нам необходимо предложить сервис, который будет отвечать двум главным критериям — безопасности и доступной цене. "Аэроэкспресс" сегодня является самым безопасным трансфером в аэропорт, мы тщательно выполняем все необходимые санитарные мероприятия и предписания, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, строго следим за состоянием здоровья сотрудников", — отметила гендиректор "Аэроэкспресса".

"Для нас новый тариф — это антикризисный инструмент. Мы стремимся к возвращению привычного пассажиропотока. Мы будем внимательно следить за динамикой, регулярно оценивать результаты и обратную связь от наших пассажиров. По мере восстановления будем принимать решение, есть ли необходимость возвращаться к прежней тарифной политике или же продолжать придерживаться новой", — добавила Бисембаева.