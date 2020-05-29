Инвестиции в реконструкцию железнодорожного пути за 4 месяца составили около 2,9 млрд рублей

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В январе-апреле 2020 года на Северо-Кавказской магистрали выполнено обновление железнодорожного полотна, капитальный ремонт пути, а также замена рельсов на 107,7 км пути. Инвестиции в реконструкцию составили около 2,9 млрд рублей.

Ремонтно-путевые работы ведутся на 13 перегонах и 4 станциях в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Республике Дагестан.

Обновление железнодорожного пути позволяет улучшить техническое состояние пути, что способствует повышению безопасности движения поездов на Северо-Кавказской магистрали.

Источник: https://skzd.rzd.ru/