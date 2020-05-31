Как изменились цены на авиабилеты по 10 самым популярным авианаправлениям по России в июне

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Сервис путешествий Туту.ру проанализировал данные по оформленным авиабилетам с датой путешествия в первый летний месяц.

Данные сравнивались с этим же периодом годом ранее.

Если не ограничивать даты покупки билета, а смотреть все оформленные авиабилеты с начала года на июнь, то средний чек в июне 2020 по сравнению с прошлым годом практически не изменился (-3%, в среднем, авиабилет в обе стороны по России подешевел с 16 315 рублей до 15 802, а в одну сторону средний чек снизился на 7% с 9 279 рублей до 8 637 рублей).

Если ограничить даты покупки билета с 15 мая, то средний чек авиабилета в обе стороны на июнь ниже на 25%, чем в прошлом году. Можно заметить и более серьезные изменения среднего чека по некоторым направлениям по России. Отметим, что причиной снижения среднего чека может быть не только снижение цены авиабилета, но и, например, другая маршрутная сеть, изменение количества пассажиров, выбор билетов разных типов (багажные, возвратные и т. п.). Влияние на цены оказала и авиакомпания Победа, которая под конец мая объявила об акционных билетах на июнь.

По всем направлениям рейтинга цены показывают снижение. Почти в два раза снизился средний чек по маршрутам из Москвы в Минеральные Воды, в Сочи, Краснодар, в Махачкалу, Калининград.

Источник: Туту.ру