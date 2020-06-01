Волонтеры-железнодорожники выполнили более 460 заявок пенсионеров, находящихся в самоизоляции

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На Северо-Кавказской железной дороге продолжает работать волонтерский отряд для оказания помощи одиноким ветеранам-железнодорожникам, находящимся в режиме самоизоляции.

Добровольцы уже выполнили более 460 заявок по доставке продуктов и медикаментов во всех пяти регионах СКЖД. Еще более 550 людей преклонного возраста получили консультативную поддержку. В основном пенсионеров интересовали вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи и компьютерной грамотой.

Волонтеры также обзвонили более 6 тыс. ветеранов-железнодорожников, предложив им свою помощь.

В настоящее время добровольческий отряд СКЖД насчитывает более 160 молодых железнодорожников. Все они прошли онлайн-курсы по оказанию помощи пожилым людям, получив соответствующие сертификаты.

Особое внимание при общении с пенсионерами уделяется мерам безопасности. Волонтеры работают в медицинских масках и перчатках, не заходят в квартиры, оставляя пакеты со всем необходимым у дверей.

Источник: ОАО "РЖД"