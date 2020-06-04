Bentley завершило производство легендарного двигателя

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• В Крю собран последний экземпляр легендарного двигателя V8.

• V-образная «восьмерка» выпускалась без перерывов дольше, чем любой другой аналогичный двигатель в истории

• Всего за 61 год было выпущено 36 000 двигателей V8 серии L

• Культовый двигатель будет установлен в последнем, тридцатом по счету Mulsanne эксклюзивной серии 6.75 Edition от Mulliner, завершающей выпуск модели Mulsanne

Производство впечатляюще мощного двигателя V8 6 3?4 л от Bentley, который изготавливался лучшими мастерами Крю вручную, подошло к концу. Легендарный мотор – рекордсмен среди двигателей V8, непрерывно находившихся на производстве. Вчера в Крю был собран последний агрегат командой из семи специалистов, общий опыт которых по сборке легендарного V8 от Bentley составляет 105 лет.

Двигатели серии L выпускались с 1959 года более 60 лет в одной и той же конфигурации и с неизменным расстоянием между осями цилиндров. Последний из них будет приводить в движение 30-й и финальный эксклюзивный Mulsanne 6.75 Edition от Mulliner. Эта уникальная серия завершает производство модели Mulsanne. В автомобилях финальной эксклюзивной серии отражена история легендарного двигателя V8. Эмблемы, графические элементы и даже дефлекторы воздуховодов выполнены в виде регистров органа, как и миниатюрная пробка маслозаливной горловины.

Питер Бош, член Совета директоров Bentley, ответственный за производство, комментирует: «Более шести десятилетий впечатляющий V8 6 3?4 л приводил в движение флагманские автомобили Bentley. Он заслужил право «выйти на пенсию». Я невероятно горжусь многими поколениями опытнейших специалистов, которые с максимальной тщательностью и педантичностью собирали каждый из этих двигателей. Его проектировали гениальные инженеры, делая его все более мощным, совершенным и надежным. И он с честью выдержал испытание временем. Теперь мы с нетерпением ждем будущих Bentley, оснащенных новым исключительным двигателем W12, спортивным 4,0-литровым V8 и, разумеется, эффективным гибридным V6, знаменующим начало нашего пути к электрификации».

Разработанный группой инженеров в 1950-х с целью значительного увеличения мощности и крутящего момента по сравнению с рядным 6-цилиндровым двигателем, новый двигатель V8 серии L был впервые установлен в 1959 году на Bentley S2. Тогда его мощность составляла около 183 л. с. и считалась достаточно впечатляющей по тем временам. С тех пор благодаря постоянному совершенствованию конструкции, использованию турбонаддува (сначала одинарного, а затем двойного), электронных систем управления, систем впрыска топлива и регулирования фаз газораспределения современный «потомок» этого оригинального двигателя превратился в нечто поистине экстраординарное. Развивающий мощность 538 л. с. в Mulsanne Speed и обладающий невероятным крутящим моментом в 1100 Н·м, этот двигатель имеет уникальный характер. Именно благодаря ему появилась знаменитая «волна крутящего момента», которая сейчас отличает все модели Bentley. Одновременно инженерам удалось значительно уменьшить количество вредных выбросов, благодаря чему современный двигатель стал на 99% экологичнее, чем его предшественник.

Источник: Bentley