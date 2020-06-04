Продажи авиабилетов вновь начали расти в июне, цены останутся прежними

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Продажи авиабилетов на внутрироссийские маршруты вновь начали расти с наступлением лета, представители авиакомпаний не прогнозируют роста цен на авиабилеты из-за высокой конкуренции.

"Объемы с 1 июня начали восстанавливаться, мы видим, что продажи начали расти. Ожидать повышения цен не стоит. Мы считаем, что цены выше не станут, будем стараться делать свой билет как можно дешевле, так как цена имеет большое значение для пассажиров при текущей экономической ситуации", — сообщил на онлайн-пресс-конференции в среду руководитель отдела обслуживания в аэропорту департамента пассажирского опыта Utair Игорь Дубин.

Начальник отдела по управлению продажами авиакомпании "Руслайн" Ростислав Петров добавил, что сейчас началось оживление спроса. "Мы сохранили половину маршрутной сети, и сейчас наблюдаем оживление спроса. Сейчас уже, наверное, процентов 30 объем продаж составляет от объема прошлого года", — сказал он.

Эксперт сообщил, что уже в мае начал расти спрос на перевозки бизнес-бортами, так как ими могут пользоваться граждане России, имеющие виды на жительство в Европе.

По словам Петрова, ценообразование в летнем сезоне будет зависеть от конкуренции. Чем больше будет на внутренних линиях авиакомпаний и других перевозчиков, тем ниже будут цены.

Глава холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин сообщил, что спрос на авиабилеты начал расти уже в мае, но составил лишь 12% от уровня прошлого года. В июне он вырос до 30%.

Источник: https://tourism.interfax.ru/